Песков заявил, что российские военные не стреляют в гражданских на Украине

Россия не верит Генпрокуратуре Украины, которая заявляет, что российские войска совершают преступления против мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он добавил, что российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им.

Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, всё больше и больше свидетелей выходят из украинских городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь по гражданским лицам.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы позже часть из них «ликвидировать», а часть «загнать в лагеря для работы». Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что эти данные являются ложью, переходящей все границы. Эти утверждения опроверг и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.