Песков заявил, что Путин шутит о публикации точного времени начала войны

В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена о начале войны с Украиной 16 февраля. Как заявил пресс-секретарь российского лидера, к этому «трудно относиться с пониманием». По его словам, Владимир Путин в шутку даже просит узнать, «не публикуется ли где-то точное время в часах, когда именно начнётся война», сообщает РБК.

(Путин - NEWS.ru) иногда даже шутит - просит узнать не публикуется точное время в часах, когда начнётся война. Потому что подобное иногда маниакальное информационное безумие, которое на этот счёт происходит, встречать с пониманием его невозможно, — заявил Песков.

Он добавил, что Вашингтоном развязана «беспрецедентная кампания по нагнетанию напряжённости в Европе», которая подкрепляется эвакуацией дипломатов и уничтожением оборудования в посольствах. Песков назвал это «показной истерикой», которая ни на чем не основывается.

Ранее Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что Россия «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки. Отмечается, что собеседники Байдена восприняли его сообщение со скепсисом. Один из европейских дипломатов сказал хозяину Белого дома, что они «всё ещё отказываются такое покупать».