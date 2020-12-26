Песков заявил, что Путин ничего не скрывает о своей жизни

https://static.news.ru/photo/9932664c-48f6-11eb-9218-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин встретился с 9-летним участником «Ёлки желаний» Дмитрием Ащепковым из Челябинской области и его семьёй Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин является публичной фигурой и практически ничего не скрывает о своей жизни. Есть лишь определённая информация, которую он предпочитает не выносить на публичное обсуждение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Никакой завесы тайны не существует. Где он живёт и работает, всем известно. Да, у него есть дочери. Кто они, он предпочитает не обсуждать в публичном поле, и он неоднократно объяснял почему, — заметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин последовательно придерживается этой позиции. По мнению Пескова, большинство граждан с пониманием относятся к стремлению президента оградить свою семью.

Как писал NEWS.ru, Песков также прокомментировал тот факт, что Путин до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это никаким образом не отражается на доверии к отечественной вакцине от COVID-19.

Ранее на своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.