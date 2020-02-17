https://static.news.ru/photo/c795bf2e-516d-11ea-ac23-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что верховный главнокомандующий Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию и никаких приказов на этот счёт не отдавал. Поводом для этого вопроса послужили сообщения СМИ о похоронах военнослужащего из Оренбурга, якобы погибшего в Ливии.

Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также подчеркнул, что «никаких российских войск в Ливии нет».

Как писал NEWS.ru, российский военнослужащий Глеб Мостовой, вероятно, погиб в Ливии. Его похоронили 14 февраля в посёлке Акбулак в Оренбургской области. Как сообщает Би-би-си, тело погибшего доставили из Москвы в Оренбург накануне. Журналистов на церемонию прощания не пустили. Первым о произошедшем написал портал orengrad.ru без указания имени россиянина. По словам первого заместителя главы Акбулакского района Александра Осиповича, перед похоронами он не знал ничего об обстоятельствах случившегося с Мостовым. При этом Осипович подчеркнул, что Мостовой не являлся наёмником, а был кадровым офицером.