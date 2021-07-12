Песков заявил, что Путин не намерен посещать зону спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли президент страны в качестве верховного главнокомандующего посетить фронт по аналогии с поездкой на фронт Иосифа Сталина в августе 1943 года. Также в его планы пока не входит встреча с бойцами в госпиталях, передаёт слова Пескова РИА Новости.

Я с вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это всё-таки о разном идёт речь. Поездки не планируются, — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие, при выполнении которого завершится спецоперация на Украине. По её словам, сроки будут зависеть от самого Киева, а требования России максимально понятны и просты и включают в себя задачи демилитаризации и денацификации Украины, а также её превращения в нейтральное государство «на благо населения самой Незалежной и всей Европы».

Также Захарова заявила, что спецоперация России на Украине не преследует цели разрушить государственность этой страны или свергнуть президента. Она также подчеркнула, что Москва сделает всё, чтобы преступления киевского режима против человечности не остались безнаказанными.