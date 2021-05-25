Песков заявил, что Путин и Байден затронут важные для всего мира темы

https://static.news.ru/photo/9942555c-be12-11eb-a95a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи, которая пройдёт в Женеве, поднимут не только вопросы отношений между странами. Также лидеры в разговоре затронут темы, важные для всего мира. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, как важен сам факт того, что Путин и Байден получат возможность обменяться мнениями друг с другом и сопоставить свои позиции по вопросам двусторонних отношений РФ и США.

И также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира. Имеются в виду вопросы стабильности и контроля над вооружениями, — добавил Песков.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.

Ранее в Кремле рассказали, что ожидать подписания каких-либо документов после встречи Владимира Путина и Джо Байдена не стоит.