Песков назвал Путина настоящим брендом России

Президент России Владимир Путин является настоящим брендом страны, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля объяснил это колоссальной поддержкой главы государства гражданами.

У нас всё-таки бренд — Путин. Это действительно так. У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой. Уровень поддержки президента с начала военной операции существенно вырос и сейчас ушел за 80%, — констатировал Песков.

При этом он признал, что в России пользуются западными социальными сетями, «потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал новые рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства и поддержки политических партий. Показатель одобрения деятельности президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79%, увеличившись за неделю на 1,1%, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81% респондентов (+0,4% за неделю).

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8 и 52,4% соответственно. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41%, снизившись за неделю на 0,4%.

В опросе, проведённом с января по март, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.