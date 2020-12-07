Песков заявил, что отношения США  и России переживают не лучший период

https://static.news.ru/photo/c6b1f0c4-387f-11eb-98ae-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на сегодняшний день отношения между США и Россией находятся не в очень хорошем состоянии.

По мнению представителя Кремля, ответственность за напряжённость в отношениях между странами лежит не на Москве.

Диалог между Москвой и Вашингтоном в целом сейчас пребывает в не очень хорошем состоянии, причём не по вине российской стороны, — приводит слова Пескова «Газета.Ru».

Оценку российско-американским отношениям Песков дал, отвечая на вопрос о новых компетенциях экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, назначенного спецпредставителем президента РФ по работе с международными организациями.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что теперь Чубайс будет заниматься вопросами сотрудничества РФ со структурами ООН, в то время как за отношения между Москвой и Вашингтоном отвечает российский МИД, а также президент страны Владимир Путин.

Как ранее писал NEWS.ru, Алексей Пушков с большим сарказмом отнёсся к назначению Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Сенатор назвал бывшего главу «Роснано» «бесталанным деятелем».