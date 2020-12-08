Песков заявил, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно

https://static.news.ru/photo/243bcc80-3941-11eb-83f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оправдать убийство учителя, произошедшее под Парижем, невозможно. Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сведения о похоронах убийцы французского педагога на территории Чечни.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулахом Анзоровым. Вскоре правоохранители застрелили Анзорова при задержании в соседней коммуне Эраньи.

Убийцу похоронили в селе Шалажи. Кроме того, появились сведения, что в населённом пункте якобы назвали улицу в честь Анзорова. Там якобы появилась табличка с именем террориста.

Песков уже комментировал данные о похоронах преступника, прошедших с почестями. Он отмечал, что не знает, соответствует ли эта информация действительности. Однако. как подчёркивал представитель Кремля, убийство учителя — это теракт, который подлежит осуждению. На этот раз в разговоре с журналистами Песков сказал, что его мнение по этому вопросу не изменилось.

Единственной точкой зрения на такие события может быть абсолютное осуждение этого убийства и понимание неприемлемости подобных действий, — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы учителя во Франции Абдулаха Анзорова. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Она рассказала, что убийцу похоронили на сельском кладбище в Шалажи с соблюдением всех исламских канонов, связанных с похоронным обрядом. Присутствовали родственники, знакомые, как и положено на похоронах. Саратова добавила, что за убийством учителя определённые силы или какие-то спецслужбы.