https://static.news.ru/photo/4d85c4d6-2701-11ea-b3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия может воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они будут выгоднее предлагаемых Россией.

Он также подчеркнул, что Кремль не считает недружественными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о поиске альтернативных источников поставок.

В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже того, что есть на рынке, — сказал Песков.

Как ранее писал NEWS.ru, российский политолог Сергей Михеев, говоря о разнонаправленности заявлений Лукашенко по поводу отношений с Россией, объяснил, что такое поведение объясняется предстоящими выборами.