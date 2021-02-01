Песков заявил, что ФБК сам подтвердил свой статус иноагента

https://static.news.ru/photo/0090d110-6478-11eb-944c-96000091f725_660.jpg

Представители основанного арестованным оппозиционным политиком Фонда по борьбе с коррупцией (включённого Минюстом РФ в список иностранных агентов) сами подтвердили статус организации как де-факто, так и де-юре. Они сделали это, обратившись к властям США с призывом ввести очередные санкции против России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С письмом о необходимости введений санкций против российских чиновников к президенту США Джо Байдену обратился исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В число лиц, в отношении которых, по его мнению, Вашингтон должен ввести ограничения, включены 35 человек. Среди них руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Ашурков также намерен переслать этот список властям ЕС и Великобритании.

На восемь лиц из списка авторы послания предложили наложить ограничения в приоритетном порядке (в этот своеобразный «шорт-лист» вошли, например, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и предприниматель Роман Абрамович). В послании отмечается, что семеро из 35 уже находятся под санкциями.

Как отметил Песков, позиция властей по поводу подобных санкций остаётся неизменной. Кремль не приемлет эти ограничительные меры и считает их абсолютно неправомерными. Данный метод ведения межгосударственных переговоров является бесперспективным.

Что до ФБК, то по этому поводу представитель Кремля сказал следующее.

Ну фонд просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, посольство Соединённых Штатов Америки в России видело просьбу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён в список иностранных агентов, действующих на территории РФ) ввести санкции в отношении ряда российских граждан, обращённую к президенту США Джо Байдену.