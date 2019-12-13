https://static.news.ru/photo/42e041f0-1d8d-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испытание США ракеты, запрещённой Договором и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтверждает, что Договор был «сломан» по инициативе Вашингтона.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США, — сказал Песков.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа по инициативе США соглашение расторгли.

Как ранее писал NEWS.ru, испытания США ракеты, на создание которой ушло девять месяцев, говорят о том, что Вашингтон нарушал положения договора, так как за такой срок нельзя создать ракету.