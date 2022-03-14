Песков: Кремль не располагает данными о местонахождении Кадырова

Кремль не имеет информации о местонахождении главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Так он прокомментировал вопрос о возможном прибытии Кадырова на Украину. Песков посоветовал обратиться с данным вопросом в администрацию главы Чеченской Республики.

Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится... Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне, — сказал Песков.

После этого журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства, нет ли у Кремля сведений о нахождении Кадырова на Украине.

Таких данных нет, — ответил Песков.

Ночью 14 марта Кадыров написал в Telegram-канале, что находится близко к Киеву. Так он отреагировал на сообщение украинской разведки, определившей, что обнародованная ранее видеозапись с участием главы Чечни сделана на территории Украины.

По словам Кадырова, видео было снято в посёлке городского типа Гостомель, в семи километрах к северо-западу от Киева. Глава Чечни предупредил, что с момента публикации ролика он продвинулся «ещё ближе», и предложил разведке угадать новое местоположение.