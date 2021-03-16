Песков: Запад ошибается, считая Россию угрозой и противником

https://static.news.ru/photo/e5e86a0a-863f-11eb-9868-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы западных государств, которые расценивают Российскую Федерацию как активную угрозу или противника, совершают ошибку. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность. Потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел​, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, которого цитирует ТАСС.

Песков пояснил, что Россия не была и не является ничьим противником, а также не представляет собой ни для кого угрозу. Наоборот, продолжил представитель Кремля, «как об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами».

Ранее Песков заявил, что вопрос о проведении народного голосования о самоопределении российских регионов, даже эвентуальная его возможность, не рассматривается, сообщал NEWS.ru.