Песков: закрытие консульств не ухудшит отношений между РФ и США

https://static.news.ru/photo/4227a46c-3df6-11eb-9fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил последствия закрытия консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге для российско-американских отношений.

Он отметил, что они находятся не в лучшем состоянии и прекращение работы консульств вряд ли их ухудшит ещё больше.

Песков пояснил, что основная функция данных учреждений — предоставление консульских и визовых услуг. Однако таковые уже давно не осуществлялись в указанных американских загранучреждениях на территории России, поэтому особого влияния их закрытие не окажет.

Если говорить в целом об отношениях, то уж точно дальше отношения это не испортит, — цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

О возможном закрытии консульств некоторое время назад сообщил «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники. Прекращение их работы связывают с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Представитель генконсульства США в Екатеринбурге от комментариев по данному вопросу отказался. В посольстве США в Москве оперативного комментария также не предоставили.

Ранее NEWS.ru писал, что генконсульство РФ в Нью-Йорке было вынуждено приостановить работу из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране. Там заверили, что посетители, ранее записавшиеся на приём, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы учреждения.