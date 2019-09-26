https://static.news.ru/photo/40374674-e115-11e9-bab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Инцидент с задержанием северокорейских браконьеров в российских территориальных водах не является ударом по двусторонним отношениям Москвы и Пхеньяна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никоим образом не является, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, для решения проблемы незаконного лова нужны решительные меры, потому что очень много браконьеров из КНДР ведут деятельность в российских территориальных водах.

Ранее News.ru писал, что заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил 23 сентября с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом меры по противодействию браконьерству.

Находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Нападавших было не менее 45 человек. Кроме рыболовецких шхун, в районе действовали 11 меньших по размеру судов-мотоботов, принадлежащих браконьерам.