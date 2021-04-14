Песков высказался о возможных новых антироссийских санкциях

https://static.news.ru/photo/150fa95c-9d37-11eb-bf26-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное появление новых антироссийских санкций со стороны США. По его словам, такой ход от Штатов будет свидетельствовать о том, что слова в меньшей степени коррелируют с делом.

Тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом, — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами оставил без комментариев вопрос о том, обсуждал ли глава государства Владимир Путин со своим американским коллегой Джо Байденом скандальное интервью последнего, в котором он назвал лидера РФ «убийцей».

Разговор политиков состоялся 13 апреля. В ходе беседы был поднят ряд вопросов, в том числе о контроле над вооружением и актуальных проблемах безопасности, писал NEWS.ru.