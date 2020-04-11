Песков: Путин и Трамп абсолютно понимают друг друга

https://static.news.ru/photo/4b121d80-7bf2-11ea-832f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп эффективно сотрудничают в сложных ситуациях. Политики поддерживают диалог на протяжении многих лет, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Они (Путин и Трамп. — NEWS.ru) абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность совместных действий, совместных пониманий. Это в полный рост проявилось в ходе двух последних телефонных разговоров, — рассказал представитель Кремля на Первом канале.

Он добавил, что «напряжённые и плохие» отношения Вашингтона и Москвы не помешали Белому дому предупредить Кремль о готовящихся терактах. За что Путин «от всего сердца» поблагодарил Трампа.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал , какие действия привели к снижению угрозы резкого роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, к позитивным последствиям привёл указ Владимира Путина об ограничениях.



По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи. В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.