Песков оценил решение Великобритании выдать лицензию Газпромбанку

Выданная Великобританией лицензия Газпромбанку на деятельность до 31 мая не означает, что западные партнёры получают отсрочку по переходу к оплате российского газа в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что все транзакции будут осуществляться в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Есть указ президента, где точно зафиксированы сроки. <...> И всё будет осуществляться в соответствии с указом президента РФ, — отметил Песков.

Ранее Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию Газпромбанку сроком до 31 мая текущего года. Она даёт возможность переводить российской финансовой организации платежи за газ и её дочерним предприятиям. В ведомстве отметили, что возможность оплачивать топливо действительна для контрактов, которые заключались до момента выпуска лицензии, добавив, что выпущенный документ должен «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на сегодняшний день введение эмбарго на российский газ не обсуждается. По словам политика, в данный момент речь идёт только о блокировании нефти.