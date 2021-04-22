Песков высказался о покушении на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/40adb620-a35a-11eb-8656-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с подготовкой государственного переворота и убийства главы Белоруссии Александра Лукашенко не может повлиять на ход интеграции между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи, — считает представитель Кремля.

По его словам, интеграционные процессы в рамках Союзного государства — это одно, а внешние угрозы и попытки вмешательства во внутренние дела других стран, например, России и Белоруссии, являются другой реальностью.

Это та реальность, с которой нам жить ещё долго, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков пояснил, что окружающая среда России и Белоруссии «агрессивна, враждебна и недружелюбна», поскольку эти страны вместе и по отдельности становятся объектами нападок других государств.

17 апреля оперативники ФСБ задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в Белоруссии на 9 Мая и консультировались для этого с представителями США и Польши. В Белоруссии также задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.