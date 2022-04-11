Песков высказался о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Дальнейшее расширение НАТО не обеспечит дополнительной безопасности Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Так представитель Кремля прокомментировал планы Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс уже летом 2022 года.

Сам по себе Альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот Альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение Альянса не принесёт дополнительно безопасности на европейский континент, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Хельсинки в июне первыми подадут заявку на вступление в Альянс, затем это сделает Стокгольм.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков считает, что у членов Евросоюза нет консенсуса по поводу включения Финляндии и Швеции в военный блок. Несмотря на то что более половины жителей Финляндии, согласно социологическим опросам, поддерживают вступление страны в НАТО, до формального членства в Альянсе необходимо пройти большой путь.