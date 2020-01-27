В Кремле прокомментировали новые назначения Владимира Мединского и Дмитрия Козака. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, экс-глава Минкультуры займётся координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Что касается Дмитрия Козака, то о его функциях Кремль сообщит позднее.
Как президент решит, так и будет, — пояснил Песков, отвечая на вопрос, может ли Козак возглавить украинское направление.
Представитель Кремля напомнил, что сейчас политикой в отношении Украины занимаются Владислав Сурков и по мере необходимости Юрий Ушаков,
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ. Бывший министр культуры Владимир Мединский назначен помощником главы государства, писал NEWS.ru.
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