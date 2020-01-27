https://static.news.ru/photo/67492cba-40f5-11ea-a84a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле прокомментировали новые назначения Владимира Мединского и Дмитрия Козака. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, экс-глава Минкультуры займётся координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Что касается Дмитрия Козака, то о его функциях Кремль сообщит позднее.

Как президент решит, так и будет, — пояснил Песков, отвечая на вопрос, может ли Козак возглавить украинское направление.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас политикой в отношении Украины занимаются Владислав Сурков и по мере необходимости Юрий Ушаков, передаёт РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ. Бывший министр культуры Владимир Мединский назначен помощником главы государства, писал NEWS.ru.