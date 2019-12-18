https://static.news.ru/photo/46cab746-7d06-11e9-9a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает «экспансию военной инфраструктуры» к российским границам. По его словам, этот факт вызывает обеспокоенность.

Он отметил, что такая информация давно известна, передаёт ТАСС.

То, что продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность, — это не секрет, это хорошо известно, — подчеркнул политик.

Песков считает мнение главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о подготовке Альянса к крупному конфликту единственно верным, так как это были слова профессионала.

В данном случае речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга манёвров, проводимых НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, — добавил он.

При этом администрация главы государства не может давать оценку с точки зрения военных, заключил Песков.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии активных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку блока к большому военному конфликту. Он отметил, что с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, к 2024 году ожидается увеличение данного показателя на $400 млрд.