Песков: встреча Путина с думскими фракциями в перспективе возможна

Президент России Владимир Путин не планирует проводить 14 апреля встречу с лидерами думских фракций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле не исключают, что подобная встреча состоится в будущем.

Завтра она [встреча], соответственно, не состоится. Мы не исключаем, что в перспективе такая встреча будет проведена, но не завтра, — сказал он.

Песков отметил, что Кремль своевременно проинформирует о планах президента.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов 7 апреля заявил , что лидеры фракций Госдумы рассчитывают встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, эта встреча планировалась на 14 апреля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зюганова, не стал называть точную дату возможной встречи, отметив при этом, что подобные встречи проходят регулярно.