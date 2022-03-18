Песков: встреча Путина и Зеленского будет зависеть от модальности договора

Возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет зависеть от модальности документа, которую ещё предстоит согласовать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности подписания договора об урегулировании без присутствия глав государств, передаёт ТАСС.

Это будет зависеть от модальности документа, которую предстоит ещё согласовать, — сказал Песков.

Он добавил, что процесс к подготовке переговоров продолжается, несмотря на то, что украинская сторона в отличие от российской делегации не проявляет готовность работать быстрее.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее сообщил, что встреча президентов России и Украины может состояться после того, как будет подписан мирный договор. При этом он отметил, что сам договор могут подписать в ближайшее время. По его словам, место встречи для украинской стороны не имеет значения и может быть любым, кроме России.

14 марта Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали глава государства не стал, лишь уточнил, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Украинский лидер добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».