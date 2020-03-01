https://static.news.ru/photo/a8bf53b0-5bce-11ea-8c26-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган намерены урегулировать ситуацию в Сирии, однако ближайшая встреча политиков не будет простой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно, — отметил чиновник в эфире телеканала «Россия −1».

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что США и Турция обсуждают возможность временно развернуть зенитно-ракетные комплексы Patriot на южных рубежах Сирии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом политик ответил на вопрос журналистов по поводу переговоров с Анкарой после гибели 36 военнослужащих республики.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением Идлиба. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.