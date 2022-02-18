Песков: все учения на территории России абсолютно прозрачны

Учения, проходящие на территории России, абсолютно прозрачны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о нагнетании напряжённости в связи с учениями войск РФ. Его слова передаёт ТАСС.

Дело в том, что сейчас идёт целый ряд учений, и это те действия, которые абсолютно прозрачны и понятны для специалистов из других стран, — заявил спикер Кремля во время брифинга.

По словам Пескова, учения подобного рода являются регулярным тренировочным процессом. О них предварительно уведомляют другие страны, поэтому учения всегда заранее спланированы и чётко регулируются.

Ранее стало известно о том, что 19 февраля Россия проведёт учебные пуски баллистических и крылатых ракет. Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут под личным руководством президента России Владимира Путина. Отмечается, что в запусках примут участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.