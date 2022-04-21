Песков: все случаи ухода компаний из России под пристальным вниманием
Песков заявил, что кабмин следит за всеми случаями ухода из РФ иностранных компаний
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
13:16, 21 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Все случаи с прекращением работы компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он отметил, что к каждой организации должен быть разный подход, поскольку многие из них, приостановив деятельность, продолжают выполнять все обязательства перед сотрудниками, а есть и те, кто отказался от ответственности за свой персонал.
Но в любом случае каждый конкретный эпизод является предметом особого внимания нашего правительства, и наши курирующие министерства этим занимаются, - подчеркнул Песков.