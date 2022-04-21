Песков: все случаи ухода компаний из России под пристальным вниманием

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В рамках спецоперации на Украине Россия не использует стратегические бомбардировщики и тяжёлую артиллерию, чтобы сохранить жизнь мирному населению и не разрушать инфраструктуру страны, заявил военный лётчик Владимир Попов. Он напомнил, что США во время войны во Вьетнаме вели ковровое бомбометание при помощи самолётов марки B-52, уничтожая постройки, гражданские соединения и мирных жителей, пишет «ПолитЭксперт».

Мы не американцы, которые во Вьетнаме стратегическими бомбардировщиками B-52 вели ковровое бомбометание. И любой ценой они уничтожали инфраструктуру, гражданские соединения, народ. ВС РФ себе этого позволить не могут из гуманитарных...