Песков: вопрос поставок «Газпромом» газа в Молдавию является коммерческим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос поставок газа «Газпромом» в Молдавию является не политическим, а коммерческим. По его словам, договорённость между государством и российской компанией не вышла за рамки обычного соглашения, пишет ТАСС.

Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого, — сказал он.

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну допустил введение чрезвычайного положения в области энергетики в связи с новым «газовым кризисом». Он отметил, что это «позволит искать неординарные решения». Спыну напомнил, что Молдавия заплатила в полном объёме за газ, полученный в декабре, однако ей не хватает средств для расчётов по авансовому платежу за январь.

Ранее кандидат экономических наук Александр Баранов заявил, что промышленные предприятия в Молдавии могут закрыться из-за долга перед «Газпромом». Он отметил, что молдавскому правительству нужно найти решение проблемы, а не просить отсрочку и повышать цены на газ в стране.