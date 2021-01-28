Песков: Россия не собирается «возвращать» Донбасс

https://static.news.ru/photo/36897994-621a-11eb-b943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Вопрос о вхождении Донбасса в состав Российской Федерации ни прямо, ни косвенно в повестке не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал высказывание главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ.

Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит, — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Россия не собирается «возвращать» Донбасс, но продолжит защищать интересы русскоязычного населения в регионе.

Ранее политик и писатель Захар Прилепин назвал последствия, к которым приведёт решение России о присоединении Донбасса. Он уверен, что после этого в Киеве произойдёт переворот, в результате чего к власти придёт условный «Тарас Бульба». Эксперт предположил, что после присоединения миллионы жителей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы, «затоптав» представителей оппозиции, в Киеве может начаться факельное шествие с лозунгом «Трамп, вернись!», а Байден попадёт в списки «Миротворца».

Недавно Росстат сообщил, что за 2020 год население России сократилось на полмиллиона. Прилепин полагает, что в случае присоединения Донбасса эти потери будут компенсированы. По его словам, российская армия выйдет на линию соприкосновения, после чего шестилетняя война в Донбассе прекратится. Всё, что знаменовало собой независимость Украины — добровольческие батальоны, блогеры, суверенитет, — окажется «нулём», добавил политик.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.