Песков вновь прокомментировал слова Эрдогана о «кучке стран»

Выражения вроде «кучка стран» выглядят странно и некорректно в отношении постоянных членов Совета Безопасности ООН. Однако по-прежнему необходимо уточнить нюансы заявления о странах — победителях во Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Его слова приводит РИА Новости.

Песков вновь подчеркнул , что в данном случае очень важны нюансы, понять которые он сможет только после того, как ознакомится с высказыванием Эрдогана на турецком языке. Пока у него до этого «не дошли руки», однако тон высказывания выглядит неприемлемо.

В русском языке «кучка стран» — это уничижительное понятие, которое, наверное, с точки зрения дипломатии вряд ли применимо к тем державам, которые взяли на себя весь груз и пожертвовали стольким для того, чтобы освободить мир от фашизма, — отметил пресс-секретарь.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею о расширении прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации он озвучил в парламенте Анголы. В ответ на это Песков отметил, что Россия была, есть и остаётся членом Совета Безопасности и сохраняет свою приверженность и верность Уставу ООН, «где всё написано».