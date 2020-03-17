https://static.news.ru/photo/7086094a-6839-11ea-8969-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что президент Владимир Путин не готовит никакое обращение к народу.

Пока к нации не готовится никакое обращение, — цитирует Пескова РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля ответил журналистам на вопрос, собирается ли Путин обратиться к народу.

Ранее источник, близкий к администрации президента, сообщил «Медузе», что перенос голосования обсуждался с Путиным в выходные дни, но к утру 16 марта окончательного решения принято не было. Издание предполагает, что голосование могут перенести на День России 12 июня или в единый день голосования 13 сентября.