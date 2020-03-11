https://static.news.ru/photo/bcd30914-6448-11ea-8221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Вспышка коронавируса нового типа может сильнее повлиять на мировую экономику, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Чиновник не исключил начала глобальной рецессии, пишет ТАСС. Представитель Кремля также прокомментировал ситуацию с инфекцией в России. По его словам, обстановка пока не вызывает опасений.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведена к минимуму, писал NEWS.ru.