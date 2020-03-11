Вспышка коронавируса нового типа может сильнее повлиять на мировую экономику, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Чиновник не исключил начала глобальной рецессии,
К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведена к минимуму, писал NEWS.ru.
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