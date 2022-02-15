Песков: Москва не принимала никаких решений по признанию ДНР и ЛНР

Российские власти не принимали никаких официальных решений о признании самопровозглашённых республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. По его словам, Москва продолжает выступать за наиболее быстрое выполнение минских договорённостей. Накануне проекты постановления о признании ДНР и ЛНР внесли в Госдуму члены КПРФ и «Единой России».

Никто не остаётся безучастным к судьбе Донбасса. Но всё-таки Россия неоднократно декларировала, что она остаётся приверженной Минскому комплексу мер, что Россия сторонница того, чтобы как можно быстрее весь план минский был воплощён в жизнь, — сказал представитель Кремля.

Ранее депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик. Документ предлагает провести консультации по ранее внесённому партией КПРФ обращению о признании территорий в Министерстве иностранных дел. Оба проекта планируется вынести на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы 15 февраля.

При этом член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом.