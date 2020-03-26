https://static.news.ru/photo/d645b51e-6f50-11ea-aa4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Организаторы видеоконференции глав делегаций стран «Большой двадцатки» (G20) покажут журналистам технические аспекты виртуального саммита. Но в целом общение лидеров закроют для журналистов, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главной темой мероприятия станет ситуация с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19).

Что касается видеоконференции глав делегаций (G20. — NEWS.ru), мы покажем вам видеокадры, как это происходит технологически. Но в целом она будем целиком закрыта для прессы, формат выбирает страна-организатор, — приводит слова чиновника РИА Новости.

Виртуальная встреча в верхах «Группы двадцати» будет дополнена лидерами Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии. Также 26 марта присоединятся к мероприятию под председательством саудовского короля представители девяти международных организаций.

Кроме того, к встрече в верхах будут допущены региональные представители двух континентов — Вьетнам и Объединённые Арабские Эмираты, ЮАР и Руанда.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государство имеет достаточно средств для поддержки тех, кто может пострадать из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.