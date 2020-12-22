Песков: вакцинация Байдена не повод для Путина прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f4428ca0-443d-11eb-ab3a-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: AP/TASS

Вакцинация от коронавирусной инфекции 78-летнего избранного президента США Джо Байдена не повод для российского лидера Владимира Путина публично делать прививку. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у него, может ли пример Байдена мотивировать Путина на публичную процедуру вакцинирования от коронавируса.

Абсолютно [нет]. Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена, — ответил Песков.

Он напомнил, что во время большой пресс-конференции Путин объяснил, почему он пока не сделал прививку от коронавируса.

Ранее российский лидер заявил, что поставит себе вакцину, как только это станет возможным. Он отметил, что поступающие в гражданский оборот препараты предусмотрены для граждан определённого возраста, поэтому Путин пока подождёт с прививкой. Президент отметил, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией.

Как писал NEWS.ru, Байден вакцинировался от коронавируса препаратом компании Pfizer в прямом эфире. Он сделал это в больнице ChristianaCare в штате Делавэр. Трансляцию вели все центральные американские телеканалы.