Песков: в Кремле не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму

https://static.news.ru/photo/3d4fb632-774e-11eb-86ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля возможный перенос выборов в Госдуму не обсуждается.

Мне неизвестно о таких активных разговорах, я слышал высказывания Владимира Вольфовича [лидера ЛДПР Жириновского], но об активности разговоров ничего не известно. И в администрации президента таких разговоров не ведётся, — сказал Песков.

Ранее председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский не исключил, что в начале лета пройдут досрочные выборы в Государственную думу. По мнению политика, этот период был бы самым благоприятным. По его мнению, в конце марта Госдуму можно распустить, а в конце июня провести выборы. Он отметил, что законы позволяют отвести четыре месяца на подготовку к голосованию.

Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября. В этот же день должны состояться выборы в Госдуму. Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в шести субъектах РФ, включая Москву, пройдёт дистанционное электронное голосование. Она также добавила, что выборы могут длиться три дня, писал NEWS.ru.