Песков: в Кремле надеются, что Путин пообщается с Байденом до конца года

Подвижек по переговорам президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом нет. Но Кремль надеется, что общение глав государств может состояться до конца 2021 года, скорее всего, по видеоконференцсвязи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По-прежнему дата не определена. Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет. Скорее всего, это будет видеоконференция, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что и Москва, и Вашингтон осознают важность контакта между Путиным и Байденом. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что у них нет данных о возможной встрече президентов двух стран в 2021 году.

В последний раз переговоры Путина и Байдена состоялась в июле в Женеве. Они продлились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Также был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между США и РФ в ряде других сфер.