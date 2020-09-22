Песков: в газете Le Monde много неточностей о разговоре Путина и Макрона

https://static.news.ru/photo/f1ddc0ac-fd83-11ea-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

В публикации газеты Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным много неточных формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно и в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись беседы Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Также Песков добавил, что российскому лидеру докладывали, что отравляющее вещество «Новичок» может быть синтезировано во многих странах и часто невозможно установить его происхождение, передаёт ТАСС.

Ранее газета Le Monde сообщила, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд. По данным издания, в разговоре российский лидер назвал Навального «простым баламутом в Интернете».

Путин также якобы заявил Макрону, что оппозиционер использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа некоторых депутатов и чиновников и совершал противоправные действия. Путин допустил, что Навальный мог сам принять яд, и заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» менее сложное в изготовлении, чем принято считать.

Согласно информации издания, Путин объяснил, что расследование отравления Навального не начинают из-за того, что Германия и Франция не предоставляют результаты его анализов российским специалистам. Кроме того, глава российского государства призвал изучить версию того, что след яда «Новичок» может якобы вести в Латвию, так как там проживает один из изобретателей вещества. Как отмечает Le Monde, Макрон сразу отверг «латвийский след» и версию о попытке Навального отравить себя самостоятельно.

Телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации с отравлением Алексея Навального состоялся 14 сентября.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила. А 22 сентября стало известно, что оппозиционера выписали из клиники, писал NEWS.ru.