Песков: в деле Навального больше вопросов, чем ответов

https://static.news.ru/photo/cb0a9c66-f996-11ea-8a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия сильно ограничена в возможностях по проведению полноценного расследования инцидента с Алексеем Навальным, так как не имеет доступа к необходимым сведениям и уликам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мы, к сожалению, весьма ограничены в своих возможностях реально проводить какое-то расследование. Потому что выяснилось, что какие-то предметы были ликвидированы, увезены из России, выяснилось, что нет возможности ознакомиться с результатами анализов. Это всё существенно осложняет расследование, но вопросов становится больше, чем ответов, — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что единственная улика, которая могла бы свидетельствовать в пользу версии об отравлении — некая бутылка — была вывезена с территории России. При этом он усомнился в достоверности этого доказательства. Так, Песков задался вопросом, как можно было без вреда для здоровья в тайне ото всех перевезти бутылку со следами нервно-паралитического вещества в Германию.

Количество абсурда и вопросов растёт с каждым днём. Единственное, что может действительно пролить свет на произошедшее — обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа при необходимости врачей по анализированию ситуации, — подытожил представитель Кремля.

Навальному стало плохо на борту летевшего из Томска самолёта 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Немецкие военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru ранее, соратникам и близким оппозиционера Алексея Навального, которые могли якобы вывезти из России бутылки со следами яда, может грозить до семи лет заключения, считает глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» Александр Грибаков.