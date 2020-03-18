https://static.news.ru/photo/3a1daefc-690c-11ea-8948-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта рассказал, что сдал анализ на коронавирусную инфекцию нового типа. По словам представителя Кремля, всё прошло успешно.

Песков заметил, что аналогичную процедуру в обязательном порядке прошли и другие сотрудники администрации. Но не все, а только те, кто готовит мероприятия с участием главы государства Владимира Путина. О проверке всех сотрудников администрации, как сказал представитель Кремля, «речи пока не идёт».

Да, сдал успешно. Мы же все живём, хоть и с мерами предосторожности, но живём такой рабочей активной жизнью, поэтому здесь нужно просто быть осторожными, прислушиваться к себе и следить за симптомами. Это главное, — цитирует Пескова РИА Новости.

Вся процедура, заявил пресс-секретарь президента, от сдачи анализов до получения результатов, занимает примерно 12 часов. Тестирование проходило в здании администрации.

По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков сообщил, что для защиты главы государства от вирусов делается всё необходимое в круглосуточном режиме.

Он добавил, что лучшим свидетельством состояния здоровья Путина является его рабочий график.