Песков указал на необходимость встречи «пятёрки» СБ ООН

Уровень конфронтационного накала в международных отношениях говорит о необходимости проведения встречи глав стран — участниц Совета Безопасности ООН. Однако пока не удаётся согласовать мероприятие, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не признаёт ничьих «красных линий» по ситуации на Украине. Он намерен провести «долгий» разговор с Владимиром Путиным 7 декабря, в котором выразит обеспокоенность «военной активностью» России.

Мы каждый раз подчёркиваем актуальность этой встречи. Мы каждый раз подчёркиваем актуальность, и, более того, ход развития событий и, наверное, степень накала, которая есть, конфронтационного накала в том числе, делают такую встречу ещё более актуальной. Мы убеждены в этом. Но с согласованием пока продвинуться не удаётся, — сказал Песков.

Выступая на форуме «Россия зовёт!», Путин выразил надежду, что ситуация на Украине не дойдёт до создания угроз для безопасности России со стороны Киева. Такие действия президент РФ назвал «красными линиями». Он также анонсировал ответ на действия тех, «кто нам так угрожает».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею расширения прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза всемирной организации он озвучил в парламенте Анголы. В ответ Песков отметил, что Россия была, есть и остаётся членом Совета Безопасности и сохраняет свою приверженность и верность Уставу ООН, «где всё написано».