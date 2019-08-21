https://static.news.ru/photo/37742634-c431-11e9-86d0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует участвовать в митинге-концерте, посвящённом Дню российского флага, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Пока не планируется, — ответил Дмитрий Песков на вопрос Telegram-канала «Подъём»

Митинг в честь Дня флага на проспекте Академика Сахарова состоится 24 августа. Организаторы концерта анонсировали выступления ряда артистов. Кроме того, более сотни концертов и спектаклей пройдут в Москве в честь Дня флага на площадках фестиваля «Цветочный джем». Также жителей столицы с 22 по 25 августа ждут различные мастер-классы, писал News.ru.