Песков: у высокопоставленных чиновников нет недвижимости за границей

https://static.news.ru/photo/9df30eb4-b6f8-11eb-b71b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокопоставленные чиновники в России не могут иметь недвижимость за границей, в том числе в Чехии и США, вошедших в список недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чешской Республике и в США. Поэтому таких просто быть не может, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как внесение Чехии и Штатов в список недружественных стран повлияет на зарубежную недвижимость чиновников.

По его словам, если у представителя власти имеется недвижимость в других странах, то он не является высокопоставленным лицом. Если же выяснится, что у таких лиц всё же имеется имущество за рубежом, то они могут быть сняты со своих должностей. Песков добавил, что эта тема является заботой профильных ведомств и администрации президента.

Россия утвердила список недружественных стран. В него вошли два государства: США и Чехия. В связи с этим на них распространяются положения указа президента «О применении воздействия на недружественные действия иностранных государств».

Причиной конфликта с Чехией стало обвинение Праги о причастности Москвы ко взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году.