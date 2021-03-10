Кремль отреагировал на новый план урегулирования в Донбассе

https://static.news.ru/photo/36bb359a-8189-11eb-8339-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования в Донбассе, о котором заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

Я не имею никакой информации о существовании такого плана, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве. Политик назвал пункты, содержащиеся в тексте, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две, на видеоконференции в «нормандском формате», план должен стать «предметом мощного обсуждения».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует военную провокацию в Донбассе, чтобы ввести на территорию своих миротворцев. Об этом заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. По его словам, Москва хочет «законсервировать» конфликт по абхазскому образцу, а цель провокации — сделать невыгодными немецко-французские предложения по его прекращению.