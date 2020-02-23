https://static.news.ru/photo/e627d85e-562d-11ea-b431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

Террористы, находящиеся в Идлибе, получают подпитку со стороны. Им поставляют «очень опасные образцы военной техники», рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И всё это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки, — отметил политик в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

По его словам, сейчас боевики прекрасно вооружены. В течение последних пяти дней они сбили два вертолёта сирийской армии, используя зенитные ракетные комплексы.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Она уничтожила 250 боевиков, писал NEWS.ru.