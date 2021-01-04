Песков: США устроили беспредел во внешней политике и поломали все правила

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Политика Вашингтона привела к тому, что все правила и «красные линии» в международных отношениях поломались. Так считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью журналисту Владимиру Соловьёву на его YouTube-канале пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о «красных линиях», отметил, что из-за действий американских властей их сейчас нет вообще.

В международной политике наши коллеги из Соединённых Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила, — пояснил Песков.

Представитель Кремля считает, что из-за этого «всё, чему учат в МГИМО, уже нерелевантно».

Отвечая на вопрос Соловьёва о возможности ядерной войны, Песков сказал, что наличие ядерного паритета спасает мир.

Жизнь упирается в человеческом плане в зону комфорта, её нет, в межгосударственном плане жизнь упирается в правила межгосударственных отношений, которых тоже не стало. И мы сейчас думаем, что придет на смену. Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны, хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать. Что (президент РФ Владимир) Путин и сделал — он остановил войну в Карабахе, — заметил представитель Кремля.

Санкционное давление на Россию началось после того, как в 2014 году жители Крыма проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. В начале января 2021 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что при администрации президента Дональда Трампа под американские санкции попали сотни физических и юридических лиц из России.

ЕС 15 октября ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.

24 ноября США ввели санкции против трёх организаций РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Как сообщили в Госдепартаменте США, это «Авиазапчасть», АО «Элекон» и российская Nilco Group.

Кроме того, 2 января норвежская Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций Соединённых Штатов. В компании заявили, что прекращают все мероприятия по проверке трубопроводной системы до тех пор, пока американские санкции остаются в силе.

По словам Пескова, в Кремле персональные санкции Запада воспринимают как «знак качества», сообщал NEWS.ru.