Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным

https://static.news.ru/photo/c5754c86-87e1-11eb-bb52-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Вашингтон не запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее представитель Кремля назвал «очень плохими» высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было, передаёт РИА Новости.

Джо Байден в интервью телеканалу ABC News на просьбу журналиста уточнить, считает ли он Путина убийцей, ответил : «Ммм...хмм... Да, я считаю». Также Байден ответил на вопрос, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил: «Вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

Как писал NEWS.ru, слова президента США Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «убийцей», вызвали широкий резонанс как в Америке, так и в России. Правда, в Вашингтоне это высказывание трактуют иначе, чем в Москве. Рассчитанное на внутреннюю аудиторию заявление призвано скорее очернить Дональда Трампа, чем испортить и без того непростые отношения с Россией.