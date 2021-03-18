Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным

Вашингтон не запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее представитель Кремля назвал «очень плохими» высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было,
Джо Байден в интервью телеканалу ABC News на просьбу журналиста уточнить, считает ли он Путина убийцей,
Как писал NEWS.ru, слова президента США Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «убийцей», вызвали широкий резонанс как в Америке, так и в России. Правда, в Вашингтоне это высказывание трактуют иначе, чем в Москве. Рассчитанное на внутреннюю аудиторию заявление призвано скорее очернить Дональда Трампа, чем испортить и без того непростые отношения с Россией.