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США не готовы выстраивать с Россией сотрудничество как с равнозначным партнёром, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Они не хотят нас видеть как равноправных партнёров. Не хотят, — заявил он в интервью Владимиру Соловьёву.

Представитель Кремля сравнил предлагаемый США формат сотрудничества с классическим британским колониализмом.

Давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции, <...> это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берёт некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм, — напомнил Песков.

При этом, считает Песков, эти предлагаемые несколько процентов очень похожи на принцип подкупа дикарей за бусины. Подобное сотрудничество Россию не интересует, подчеркнул он.

То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнёры, — подвёл итог пресс-секретарь российского лидера.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Дмитрий Пескова, президент России Владимир Путин хорошо относится к Западу, несмотря на попытки западных политиков воспринимать Россию как колонию.