Песков сравнил себя с сапёром

https://static.news.ru/photo/0ead2cec-aca6-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал свою деятельность аналогичной работе сапёра, когда одно неосторожное высказывание может быть использовано недоброжелателями против главы государства.

Трудно иногда давать какие-то оценки, делать заявления, потому что если неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, главным образом — против президента, а этого допускать нельзя, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Во время онлайн общения с юнармейцами Песков подчеркнул, что в обязанности пресс-секретаря входит в основном разъяснение средствам массовой информации вопросов, связанных с деятельностью президента, и тех, которые возникают после профильных мероприятий.

Необходимо вместе с президентом быть в курсе всего происходящего, пытаться разобраться в сути событий, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, против Москвы последовательно проводится концептуальная линия, в рамках которой пытаются дестабилизировать ситуацию в стране извне. По словам Дмитрия Пескова, именно об этом говорил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Песков отметил, что попытки вмешательства «видны невооружённым глазом». Он не стал уточнять, о каких странах идёт речь. Ранее Патрушев заявил, что перед голосованием по Конституции Запад пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны. Он высказал мнение, что националистические и сепаратистские настроения в ряде российских регионов будут пытаться разжечь, в том числе с помощью некоммерческих неправительственных организаций.